Саакашвили призвал украинцев ехать в Грузию вместо россиян

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Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, жители Украины должны поехать отдыхать в Грузию вместо россиян.

Он также добавил, что намерен договориться с украинскими авиакомпаниям о снижение стоимости билетов в Грузию.

Саакашвили подчеркнул, что украинцам необходимо «солидаризироваться» с грузинами.

Ранее сообщалось, что авиакомпаниям Грузии запретили летать в Россию.