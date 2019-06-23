Саакашвили призвал украинцев ехать в Грузию вместо россиян
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал запрет на полеты российским авиакомпаниям в Грузию. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, жители Украины должны поехать отдыхать в Грузию вместо россиян.
Он также добавил, что намерен договориться с украинскими авиакомпаниям о снижение стоимости билетов в Грузию.
Саакашвили подчеркнул, что украинцам необходимо «солидаризироваться» с грузинами.
Ранее сообщалось, что авиакомпаниям Грузии запретили летать в Россию.