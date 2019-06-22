Объяснен порядок возврата денег за туры в Грузию

В Ассоциации туроперторов России (АТОР) объяснили порядок возврата денег россиянам за турпутевки в Грузию, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что АТОР публикует ответы на частые вопросы после решения приостановить полеты и продажу туров в Грузию.

Самостоятельно купившим авиабилеты не через турагента, советуют изучить условия возврата, так как каждый случай индивидуален. Тем, чей вылет запланирован через несколько месяцев, советуют не торопиться принимать решение.

Если же вылет планируется в июне, турист должен сам принять решение, ехать или нет.