США внесли в черный список пять компаний Китая
Американское минторговли решило внести в черный список пять компаний Китая, передает Bloomberg.
Согласно имеющейся информации, внесенным в список компаниям запретили приобретать американские услуги и товары. Попавшие в перечень предприятия лидируют по разработкам в сфере сверхбыстрых компьютерных вычислений.
Как уточняется, в черном списке оказались в том числе Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Higon и Sugon.
Ранее основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что компания сможет справиться с последствиями санкций США. По его словам, включение Huawei в черный список США не повлияло на китайский рынок.