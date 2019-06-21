Гройсман ответил на обвинения Тимошенко

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинская газотранспортная система не будет приватизирована. Об этом сообщает ТАСС.

«Разговоры о приватизации - ложь некоторых политиканов», — сказал Гройсман.

По его словам, ГТС является собственностью государства и украинского народа.

Он также добавил, что правительство Украины не принимало решений в отношении приватизации ГТС.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Гройсман вместе с экс-президентом страны Петром Порошенко начал процесс «теневой приватизации» ГТС Украины.