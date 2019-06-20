Зеленский предложил легализацию игорного бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением о легализации игорного бизнеса и продажи земли. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский лидер назвал эти запреты «нафталиновым постсоветским регулированием», которое было введено для достижения целей плановой экономики.

«Запрета для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом, а именно землей, валютными ценностями, или запрета свободно заниматься деятельностью, которая не причиняет другим вреда, например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены», — заявил Зеленский.

Игорный бизнес был «временно» запрещен с 2009 года на Украине, а продажа земли сельскохозяйственного назначения — с 2001 года.

Ранее на этапе предвыборной компании Владимир Зеленский выступал с поддержкой игорного бизнеса на территории страны, а также предлагал легализовать проституцию и медицинскую марихуану.