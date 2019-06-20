Рубль взлетел до максимума

Рубль обновил максимумы 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара упал на 1,02%, на 66 копеек — до 63,13 рубля. Это уровень начала августа 2018 года.

Курс евро — на 18 копеек, до 71,4 рубля. Курс евро обновил минимум текущего года, опустившись к уровню апреля 2018 года.

Ранее сообщалось, что доллар обновил минимум текущего года.