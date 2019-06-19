Die Welt: Китай начинает экономическую атаку на США

Пекин избавляется от американских облигаций. Предполагается, что в этом заключается ответная стратегия Китая в торговой войне с США. Пока этот маневр не повредил американцам, но скоро это может измениться. Об этом пишет Die Welt.

Отмечается, что избавление Китая от облигаций госзайма США в настоящее время практические не окажет никакого воздействия, потому что на рынке достаточно тех, кто захочет их купить. Однако ситуация может быстро измениться, если поменяется настрой глобальных инвесторов. Для президента США Дональда Трампа это происходит в неудачный момент: его политика зависит от их благосклонности.

Если, как ожидают многие эксперты, в американской экономике начнется рецессия, бюджетный дефицит может удвоиться. В этой ситуации Трамп уже не сможет обратиться к Китаю, который все еще остается крупнейшим американским банкиром. На втором месте находится Япония, которая владеет ценными бумагами США на $1,06 трлн. Однако и Токио в последнее время частично избавился от них. Своей политикой Трамп обратил в бегство многих иностранных инвесторов, и американцы снова являются основным держателем собственных долгов.

Как пишет газета, всерьез никто не рассчитывает на то, что Пекин избавится от всех своих ценных бумаг, поскольку это навредило бы ему самому.