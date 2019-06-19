Лисин обвинил Чубайса в отсутствии этики из-за слов о «неправильных олигархах»
Акционер НЛМК Владимир Лисин ответил на заявление главы «Роснано» Анатолия Чубайса о «неправильных олигархах» и обвинил его в неэтичном поведении, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Он осудил Чубайса за «приклеивание ярлыков».
Согласно заявлению источников, Чубайс высказался, что «все — неправильные олигархи, а он один правильный».
Лисин попросил РСПП дать оценку подобным высказываниям членов бюро с точки зрения этических норм. Представитель Чубайса отказался от комментариев.
В свою очередь сам Чубайс сравнил выступление Лисина с анекдотом.