Лисин обвинил Чубайса в отсутствии этики из-за слов о «неправильных олигархах»

Акционер НЛМК Владимир Лисин ответил на заявление главы «Роснано» Анатолия Чубайса о «неправильных олигархах» и обвинил его в неэтичном поведении, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он осудил Чубайса за «приклеивание ярлыков».

Согласно заявлению источников, Чубайс высказался, что «все — неправильные олигархи, а он один правильный».

Лисин попросил РСПП дать оценку подобным высказываниям членов бюро с точки зрения этических норм. Представитель Чубайса отказался от комментариев.

В свою очередь сам Чубайс сравнил выступление Лисина с анекдотом.