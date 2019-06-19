Кучма назвал условие снятия блокады Донбасса
Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса. Об этом он написал в фейсбуке.
По его словам, власти Киева рассмотрят такую вероятность только после того, как Украина вернет себе контроль над активами в регионе.
Он отметил, что работа по этому вопросу должна проходить с двусторонним движением и на основе обоюдности.
В связи с этим он заключил, что торговые ограничения в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР будут рассмотрены только после возвращения активов Украины в украинское правовое поле.
Ранее сообщалось, что Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса.