Кучма назвал условие снятия блокады Донбасса

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Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, власти Киева рассмотрят такую вероятность только после того, как Украина вернет себе контроль над активами в регионе.

Он отметил, что работа по этому вопросу должна проходить с двусторонним движением и на основе обоюдности.

В связи с этим он заключил, что торговые ограничения в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР будут рассмотрены только после возвращения активов Украины в украинское правовое поле.

Ранее сообщалось, что Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса.