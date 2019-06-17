Глава Казахстана посоветовал Трампу «не загонять в угол» Китай

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился с просьбой к главе США Дональду Трампу. Об этом сообщает Euronews.

Токаев посоветовал Трампу не ставить КНР в безвыходное положение и искать американской стороне компромисс с Китаем.

Он отметил, что в Казахстане обеспокоены торговой войной между двумя странами, ведь их конфликт может повлиять и казахстанскую продукцию.

«Могут упасть цены на казахстанскую продукцию, в этом основной риск», — добавил Токаев.

Президент Казахстана выразил надежду на то, что вскоре США и КНР смогут прийти к компромиссу и наладить взаимоотношения.

Ранее сообщалось, что Китай ударит по Microsoft при обострении торговой войны с США.