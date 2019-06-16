Трамп отреагировал на названный в его честь поселок на Голанах

Американский лидер Дональд Трампа прокомментировал новость о том, что в Израиле назвали поселок на Голанах в его честь. Об этом он написал в твиттере.

Как отмечается, Трамп поблагодарил премьер страны Биньямин Нетаньяху, который побывал на церемонии открытия знака с названием «Высоты Трампа» на месте, где вскоре расположится поселок.

«Спасибо Нетаньяху и Израилю за эту большую честь», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Израиль назвал в честь Трампа поселок на Голанах.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.

Москва последовательно ориентируется на резолюцию СБ ООН 497 от 17 декабря 1981 года, согласно которой решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительно и не имеет международной юридической силы.