Названы правила выбора вкусной клубники

В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как выбрать вкусную клубнику. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ведомства.

Как отмечается, желательно покупать сухую клубнику с насыщенным запахом и однородного цвета.

В ведомстве отметили, что степень сладости ягоды можно определить по черенку: если между ягодой и листиками есть расстояние, то она будет сладкой, если нет — то с кислинкой.

Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что у клубники короткий срок хранения, поэтому следует покупать ее столько, сколько вы планируете съесть за ближайшие несколько дней.

Также в ведомстве отметили, что клубнику надо тщательно промывать, чтобы не заразиться кишечными и паразитарными инфекциями.

Ранее были названы самые полезные для здоровья ягоды.