Орешкин объявил о согласовании 90% вопросов по интеграции РФ и Белоруссии

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что подходы российской и белорусской стороны в вопросах интеграции сблизились на 90%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Орешкин напомнил, что еще три недели назад было всего 70%, однако в настоящее время цифра увеличилась.

«Думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано», — добавил Орешкин.

Министр отметил, что впереди предстоит провести еще большую работу на пути к 100% отметке. По его словам, еще одним серьезным шагом может стать встреча премьеров двух стран, которая должна состояться на следующей неделе.

Орешкин подчеркнул, что в настоящее время дискуссия идет очень конструктивно и позитивно. Обсуждается весь комплекс вопросов по разным сферам, в частности, по промышленной, топливно-энергетической и сельскохозяйственной.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил лидера России Владимира Путина на Европейские игры в Минск.