Украине грозит катастрофа из-за нехватки газа

Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил, что ее работа может быть приостановлена. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, компания не может расплатиться за газ для собственных нужд, поскольку ее задолженность за март-апрель составляет около $155 млн.

Уточняется, что оставшихся объемов газа для работы ГТС хватит лишь до 24 июня.

Компания уже сообщила о сложившейся ситуации Совету по национальной безопасности и обороне, а также начала переговоры с кредиторами.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли новый способ закупки российского газа.