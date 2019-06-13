Россия готова продолжать транзит газа через Украину, заявил Новак

Министр энергетики России Александр Новак обсудил с зампредседателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем транзит через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости»

ОН отметил, что стороны договорились обсудить дату очередной трехсторонней встречи после парламентских выборов на Украине и назначения нового правительства.

Новак заявил, что Россия готова обеспечить транзит газа через Украину и обеспечивать поставки потребителям.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о праве президента Украины Владимира Зеленского отменить «незаконное» повышение цен на газ.