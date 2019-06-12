Трамп назвал «лучшую» альтернативу «Северному потоку — 2»

Американский лидер Дональд Трамп призвал европейские страны отказаться от российского газа и назвал альтернативу «Северному потоку — 2». Об этом сообщает C-SPAN.

По его словам, у Соединенных Штатов есть «кое-что получше» — запасы сжиженного природного газа (СПГ).

«Я думаю, что это реальный выход», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что многие страны Европы хотели бы приобретать именно американский СПГ.

Ранее Трамп пообещал санкции участникам «Северного потока — 2».