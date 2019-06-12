Трамп пообещал санкции участникам «Северного потока — 2»
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти страны могут применить односторонние санкции в отношении участников проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает C-SPAN.
При этом Трамп отметил, что участвующие в данном проекте государства вольны строить этот трубопровод и ничего не нарушают.
«Мы рассматриваем это (введение санкций. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул Трамп.
Также глава государства раскритиковал Германию за решение строить «Северный поток — 2». По его словам, США защищают Германию от России, а российская сторона получает миллиарды от Германии, направляя туда газ.
Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, кто торпедирует «Северный поток-2».