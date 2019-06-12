Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины «стагнирует и падает». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, бюджет Украины перестал получать плановые доходы от налогов.

«Бюджет пополняется печатными эмиссионными деньгами НБУ. Это скрывается», — добавила Тимошенко.

Она также подчеркнула, что в подобной ситуации Украине предстоит погасить часть долга перед Международным валютном фондом.

Ранее сообщалось, что на Украины предсказали четырехкратное обесценение гривны.