Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявил, что экономика Украины «стагнирует и падает». Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, бюджет Украины перестал получать плановые доходы от налогов.
«Бюджет пополняется печатными эмиссионными деньгами НБУ. Это скрывается», — добавила Тимошенко.
Она также подчеркнула, что в подобной ситуации Украине предстоит погасить часть долга перед Международным валютном фондом.
Ранее сообщалось, что на Украины предсказали четырехкратное обесценение гривны.