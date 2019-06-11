«Роснефть» заняла первое место среди российских энергокомпаний в рейтинге брендов Brandz

Российская нефтяная компания «Роснефть» заняла первое место в рейтинге самых дорогих глобальных брендов среди российских энергокомпаний по версии Brandz. Как следует из рейтинга, стоимость бренда «Роснефти» оценена более чем в $5 млрд – это на 7% выше, чем в 2018 году.

Десятку лидеров возглавила британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell, стоимость бренда которой оценена в $20,7 млрд. В топ-10 вошли еще две российские компании – «Газпром» и «Лукойл» (9 и 10 места).

Составители рейтинга отмечают, что на фоне выросших цен на нефть стоимость всех брендов энергокомпаний за год выросла, но в то же время они будут сталкиваться с необходимостью соответствия экологическим запросам потребителей. При этом наибольший прирост в стоимости показали российские компании с госучастием – несмотря на западные санкции (под санкциями находится только «Роснефть»), что обусловлено стабильным спросом на энергоресурсы со стороны европейских и китайских потребителей.

Лидером в глобальном рейтинге названа Amazon – она потеснила Apple и Google. По подсчетам составителей рейтинга, исследовательского агентства Kantar, за год стоимость бренда Amazon выросла на 52% — до $315 млрд.