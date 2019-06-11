Медведев предложил пересмотреть понятие «рабочий день»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда заявил о необходимости новых подходов к понятиям «рабочий день» и «рабочее место», сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что необходим более лояльный подход к организации рабочего времени.

Премьер привел в пример гибкие графики и удаленную работу.

«Нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как «рабочий день» и «рабочее место». ... гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по необходимости», - заявил Медведев.

Ранее Медведев рассказал о последствиях санкций для рынка труда.