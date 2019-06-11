Медведев рассказал о последствиях санкций

Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что санкции негативно сказываются на мировом рынке труда. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Медведева, санкции и торговые войны влияют на экономику стран и рынок труда.

«Людям, становится сложнее жить вне политики, что невозможно признать хорошим явлением», — добавил Медведев.

Ранее также вице-премьер России рассказал о последствиях санкции США по С-400. Он считает, что в настоящее время развернулась серьезная позиционная борьба.