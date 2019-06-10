WP: критики Трампа возмущены его большой победой

Поскольку президент США Дональд Трамп вышел победителем из противостояния с Мексикой, его критики будут неосознанно пытаться найти возможность сдержать то, что явно является «триумфом» главы государства. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что уже упоминались ущерб нанесенный доверию между североамериканскими союзниками, беспокойство инвесторов и непредсказуемость Трампа. Это отрицание очевидного много говорит о тех критиках лидера, которые не могут признать, что он сыграл по-крупному и еще один раунд в игре о безопасности государственных границ остался за ним.

Большая часть СМИ в настоящее время «перегрелась» и, как двигатель, который слишком долго работал без замены масла, начала заклинивать, останавливаться и плавиться. То, что Трамп внес вклад в медленный упадок американских СМИ, бесспорно. Его постоянные атаки на элитные СМИ являются особенностью его политики.

Если Трамп снова пригласит демократов в Белый дом для обсуждения иммиграционной реформы и безопасности границ, призывая их быть такими же серьезными, каким было правительство Мексики при обсуждении кризиса на границе, это действительно может сработать.