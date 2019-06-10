Россия предложит Саудовской Аравии SSJ 100 в VIP-версии

Россия планирует предложить Саудовской Аравии самолеты SSJ 100 в VIP-версии, а также МС-21, заявил министр энергетики России Александр Новак. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании совместной российско-саудовской межправкомиссии он рассказал о перспективах в области промышленности и авиастроения.

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что самолеты Sukhoi Superjet 100 продолжат производить. По его словам, нет необходимости пересматривать весь проект, после катастрофы в Шереметьево, где на посадке загорелся рейс Москва — Мурманск.