Глава МИД Греции раскритиковал антироссийские санкции

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Министр иностранных дел Греции Йоргос Катругалос заявил, что антироссийские санкции мешает выстраиванию диалога между Москвой и Брюсселем. Об этом сообщает газета «Известия».

«Ни о какой системе безопасности в Европе без российского участия не может быть и речи», — заявил Катругалос.

По его словам, Греция хочет стать связующим звеном между Россией и ЕС.

Он также добавил, что Москву необходимо вернуть в число «архитекторов» системы безопасности Европы.

Ранее сообщалось, что в Словакии осудили санкции против России.