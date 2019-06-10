Глава МИД Греции раскритиковал антироссийские санкции
Министр иностранных дел Греции Йоргос Катругалос заявил, что антироссийские санкции мешает выстраиванию диалога между Москвой и Брюсселем. Об этом сообщает газета «Известия».
«Ни о какой системе безопасности в Европе без российского участия не может быть и речи», — заявил Катругалос.
По его словам, Греция хочет стать связующим звеном между Россией и ЕС.
Он также добавил, что Москву необходимо вернуть в число «архитекторов» системы безопасности Европы.
Ранее сообщалось, что в Словакии осудили санкции против России.