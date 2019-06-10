Число бедных в РФ уменьшилось на 400 тысяч человек

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек за 2018 год. Об этом сообщает газета «Известия».

По ее словам, количество бедных в России составляет 12,9% населения.

Она также добавила, что снижение бедности в два раза является «национальной целью номер один».

Голикова подчеркнула, что больше всего бедных семей в России проживают в республике Тыва.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк спрогнозировал снижение уровня бедности в России к 2021 году.