Снижение уровня бедности в РФ спрогнозировал ВБ

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Всемирный банк спрогнозировал снижение уровня бедности в России к 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

«В период до 2021 года прогнозируется дальнейшее снижение умеренного уровня бедности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ВБ также заявили, что в России «социальная уязвимость» находится на высоком уровне.

При этом Всемирный банк призвал российские власти продолжить ее мониторинг.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России.