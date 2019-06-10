Снижение уровня бедности в РФ спрогнозировал ВБ
Всемирный банк спрогнозировал снижение уровня бедности в России к 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.
«В период до 2021 года прогнозируется дальнейшее снижение умеренного уровня бедности», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в ВБ также заявили, что в России «социальная уязвимость» находится на высоком уровне.
При этом Всемирный банк призвал российские власти продолжить ее мониторинг.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России.