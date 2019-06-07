ЦБ ожидает открытия 3 млн индивидуальных инвестиционных счетов к концу года

Банк России регистрирует «если не бум, то достаточно активное поведение российского розничного инвестора». Об этом в эксклюзивном интервью «Газета.Ru» заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

По его словам, уже открыто более 700 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИСов), при том, что в Банке России прогнозировали, что их будет 700 тыс. на конец этого года.

«То есть рост спроса на эти счета гораздо выше, чем мы думали. Плюс к этому на Московской бирже уже ежемесячно регистрируются 100 тыс. наших граждан, которые впервые открывают брокерский счет у брокеров», — отметил Швецов.

И по оценкам Московской биржи, уже на конец этого года будет открыто 3 млн таких счетов, притом что еще три года назад цифра «миллион» казалась невозможным рубежом, добавил зампред ЦБ.

По словам Швецова, такое стало возможно благодаря снижению доходности по банковским вкладам. Еще несколько лет назад население могло размещать свои денежные средства в банках под двузначные процентные ставки, а те доходности, которые сейчас предлагают банки в основной массе, уже не так интересны.