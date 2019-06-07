В МЭР увидели рост доли государства в банковском секторе

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что в банковском секторе наблюдается наибольшее огосударствление экономики, сообщает РИА «Новости».

От отметил, что ЦБ «главный пропонент» увеличения доли государства в экономике.

При этом глава МЭР отметил, что в ведомстве считают, что в банковской сфере должно быть больше конкуренции и частного капитала.

Он отметил, что что министерств будет рассматривать идею Минфина ввести запрет на покупку госбанками частных банков только по сделкам, которые ведут к ограничению конкуренции.