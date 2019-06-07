Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Как отмечается, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) модератор спросила у главы государства, какое место занимает российское государство в борьбе за экономическое первенство и стоит ли России занимать какую-нибудь парадигму.

«Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится», — ответил Путин.

В мае Соединенные Штаты в очередной раз повысили пошлины на товары из Китая с 10% до 25%. Кроме того, американский лидер Дональд Трамп поручил в ближайшее время повысить пошлины на весь оставшийся китайский импорт на сумму в $300 млрд.

В ответ на это Китай ввел с 1 июня пошлины на ввоз американских товаров на сумму в $60 млрд.

Ранее Трамп пообещал добиться торговой сделки с КНР.