Путин рассказал, кто торпедирует «Северный поток-2»

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Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ-2019 заявил, что против строительства газопровода «Северный поток-2» выступают привыкшие к тому, что по счетам за них платят другие, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам российского лидера, такие страны привыкли к исключительности и вседозволенности, и потому они продолжают торпедировать строительство газопровода.

Ранее Путин объявил о начале технологической войны.

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