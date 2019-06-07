Путин рассказал, кто торпедирует «Северный поток-2»
Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ-2019 заявил, что против строительства газопровода «Северный поток-2» выступают привыкшие к тому, что по счетам за них платят другие, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам российского лидера, такие страны привыкли к исключительности и вседозволенности, и потому они продолжают торпедировать строительство газопровода.
Ранее Путин объявил о начале технологической войны.
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