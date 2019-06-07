Путин потребовал оградить товары первой необходимости от санкций

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Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) призвал оградить товары первой необходимости, в том числе медикаменты, от торговых войн и санкций, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В качестве первого шага российский лидер призвал провести «демилитаризацию» ключевых сфер глобальной экономики.

«А именно — оградить от торговых и санационных войн поставки товаров первой необходимости: лекарств, медицинского оборудования. А также систем для ЖКХ, энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат», — сказал Путин.

Он пояснил, что эти сферы экономики важны для здоровья миллиардов людей и всей планеты.

Ранее Путин объявил о начале технологической войны.

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