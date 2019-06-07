Путин охарактеризовал противников «Северного потока-2»

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Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что против строительства газопровода «Северного потока-2» выступают страны, привыкшие к тому, что по их счетам платят другие, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Также российский лидер отметил, что строительство газопровода отвечает интересам всех его участников.

«Если бы не отвечал, мы бы не увидели там европейских партнеров, ну кто туда насильно притащит. Пришли, потому что заинтересованы в реализации этого проекта», — сказал Путин.

Он добавил, что строительство этого газопровода не укладывается в логику тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие.

Ранее Путин объявил о начале технологической войны.

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