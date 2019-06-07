Костин дал оценку сотрудничеству Китая и России

Китайские партнеры при сотрудничестве с Россией ориентируются на прибыльность, доходность и эффективность проектов, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Об этом он заявил в пятницу на панельной сессии ВТБ «Инструменты участия бизнеса в проектах национального развития» на ПМЭФ-2019.

«Мне кажется, за последние годы внутри себя мы преодолели определенную долю опасений в отношении Китая, о том, что Китай имеет какие-то цели политические, политизированные по движению в России, кто-то говорил, что Сибирь захватит и так далее.

Мне кажется, сегодня мы очень четко почувствовали, что наши китайские бизнес-партнеры абсолютно бизнес-ориентированные, они ни копейки лишних денег не истратят ни на какую политику.

В России они четко ориентируются на прибыльность, на доходность, на эффективность проекта, и в этом плане с ними, может быть, даже сложнее стало вести переговоры, но, тем не менее - это абсолютно деловой подход, такой же, который мы встречали со стороны западных стран и западных наших партнеров, поэтому абсолютно такой вот деловой подход с обеих сторон, но мне кажется, конечно же, уникальный уровень отношений между нашими лидерами...», - цитирует Костина RNS.

По его словам, российский бизнес имеет «немалый интерес» к китайским рынкам. Также глава ВТБ подчеркнул, что китайские банки слишком осторожно относятся к российским.

«Мы просим китайские банки быть немного более смелыми в работе с российскими банками. После санкций в 2014 году они стали слишком осторожными, опасаются вторичных санкций», - заключил Костин.