«Норникель» восполнит водный биологический резерв

В рамках ПМЭФ было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Росрыболовством и компанией «Норникель». Оно подразумевает возмещение компанией водного биологического резерва.

Как отметил глава «Росрыболовства» Илья Шестаков, такие соглашения ведомство подписывает с целым рядом предприятий. «Сохранение национальных рыбных запасов – одна из приоритетных государственных задач», — отметил он в ходе подписания.

По словам вице-президента «Норникеля» Дмитрия Пристанскова, компания давно реализует экологическую программу, которая нацелена на сохранение, в частности, арктического биоразнообразия. «Для нас это действительно очень важный шаг», - прокомментировал он подписание соглашения, добавив, что в компании уже несколько лет действует политика по сохранению биоразнообразия.

В частности, «Норникель» обеспечивает популяцию редких северных рыб. «За последние пять лет в бассейн реки Енисей мы выпустили порядка уже миллиона мальков редких рыб, и в целом мы реализуем достаточно масштабную биологическую программу. Мы активный участник нацпроекта «Экология», — сказал Пристанков.