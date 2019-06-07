Инвестиции «Еврохима» в новые производства аммиака составят $2,5 млрд

Инвестиции компании «Еврохим» в новые проекты по производству аммиака составят $2,5 млрд, сообщил в интервью «Российской газете» владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко.

Сегодня в Кингисеппе в Ленинградской области запускается производство мощностью 1 млн аммиака в год. Кроме того, компания подписывает меморандум о намерениях о запуске ещё одного производственного комплекса, который будет выпускать аммиак и карбамид (общий объём - до 2,2 млн тонн в год), а также метанол (до 1,7 млн тонн в год). По словам Мельниченко, выход дополнительного объема продукции на рынок на цены не повлияет.

«Новый объём выпуска не особо повлияет на цены. Мы работаем на игровом рынке, потребление растёт вместе с ростом населения. Растут потребности населения в калориях, в развивающихся странах люди потребляют больше продукции животного происхождения. То есть спрос на минеральные удобрения растёт, а те объемы выпуска, которые мы вводим, это относительно небольшая величина», — сказал Мельниченко.

Кроме того, компания инвестирует 20 млрд руб. в расширение мощности портового комплекса «Дальтрансуголь», а также строит калийные комбинаты в Перми и Волгограде. По данным рейтинга журнала «Эксперт» «Компании-лидеры по объёмам инвестиций в основные фонды на протяжении последних 5 лет», самым активным российским частным инвестором в не сырьевой сектор отечественной промышленности является Андрей Мельниченко («ЕвроХим», СУЭК, Сибирская генерирующая компания). Инвестиции контролируемых им компаний составляют 20% от всего объёма инвестиций, которые сделаны всеми не нефтегазовыми компаниями России за последние пять лет. За последние 15 лет общий объем инвестиций компаний по всем трем направлениям составил около $21 млрд. Это – рекордный показатель для не нефтегазового сектора российской промышленности.