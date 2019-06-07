Times: ЕС готов поддержать новый перенос Brexit

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В Евросоюзе могут поддержать новую отсрочку по Brexit. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, ЕС пойдет на этот шаг, если власти Великобритании не смогут утвердить условия Brexit до 31 октября.

Как отмечается, в Евросоюзе считают, что представители правящей партии в британском парламенте не поддержат Brexit «без сделки».

При этом в Брюсселе уверены, что подобное приведет к расформированию правительства и второму референдуму по Brexit в Британии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал Британию покинуть ЕС.