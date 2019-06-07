США усилили санкции против Венесуэлы

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Минфин США ужесточил санкции в отношении венесуэльской PDVSA. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, США запретили экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти.

Как отмечается, большая часть венесуэльской сырой нефти нуждается либо в разбавлении более легкими сортами нефти, либо в частичной переработке.

При этом разбавление нефти необходимо Венесуэле для ее продажи на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы.