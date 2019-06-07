США усилили санкции против Венесуэлы
Минфин США ужесточил санкции в отношении венесуэльской PDVSA. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, США запретили экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти.
Как отмечается, большая часть венесуэльской сырой нефти нуждается либо в разбавлении более легкими сортами нефти, либо в частичной переработке.
При этом разбавление нефти необходимо Венесуэле для ее продажи на мировом рынке.
Ранее сообщалось, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы.