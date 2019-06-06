Новак переговорил с министром энергетики Саудовской Аравии по ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалихом сотрудничество в рамках ОПЕК+. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, встреча Новака и аль-Фалиха прошла на полях ПМЭФ.
Уточняется, что они также обсудили во время встречи повестку предстоящего заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Встреча должна пройти в Москве 10 июня.