Новак переговорил с министром энергетики Саудовской Аравии по ОПЕК+

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Глава Минэнерго России Александр Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалихом сотрудничество в рамках ОПЕК+. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, встреча Новака и аль-Фалиха прошла на полях ПМЭФ.

Уточняется, что они также обсудили во время встречи повестку предстоящего заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Встреча должна пройти в Москве 10 июня.

Ранее Новак высказался о «бесконтрольных» санкциях США.