На ремонт собора в Перми выделят 57 млн рублей из бюджета

Из краевого бюджета на ремонт Спасо-Преображенского кафедрального собора в Перми выделят 57 млн рублей, сообщает «Пермь онлайн».

Отмечается, что средства пойдут на ремонт фасадов и внешней части окон.

«Кафедральный собор является памятником архитектуры федерального значения, в связи с этим средства на ремонт его фасада будут направлены в рамках госпрограммы «Власть и общество», — сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

В пермской епархии отметили, что сумма была согласована, когда принимали краевой бюджет, почти полгода назад.

Ранее сообщалось, что власти Уфы отремонтируют парки за 164 млн рублей.