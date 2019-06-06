На ремонт собора в Перми выделят 57 млн рублей из бюджета
Из краевого бюджета на ремонт Спасо-Преображенского кафедрального собора в Перми выделят 57 млн рублей, сообщает «Пермь онлайн».
Отмечается, что средства пойдут на ремонт фасадов и внешней части окон.
«Кафедральный собор является памятником архитектуры федерального значения, в связи с этим средства на ремонт его фасада будут направлены в рамках госпрограммы «Власть и общество», — сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.
В пермской епархии отметили, что сумма была согласована, когда принимали краевой бюджет, почти полгода назад.
Ранее сообщалось, что власти Уфы отремонтируют парки за 164 млн рублей.