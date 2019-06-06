Козак высказался о продлении соглашения с нефтяниками по топливу

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что оснований продлевать соглашения с нефтяными компаниями по стабилизации рынка топлива на период после 1 июля нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такое заявление он сделал, исходя из сложившейся ситуации на бирже, рынке, а также основываясь на мировых ценах на нефть.

Он также добавил, что российское правительство выполнит свои обязательства.

«Мы об этом договорились — о том, что рост цен (на топливо. — «Газета.Ru») не будет превышать инфляцию», — подчеркнул Козак.

Ранее сообщалось, что правительство и нефтяники заключили соглашение о ценах на топливо на II квартал 2019 года.