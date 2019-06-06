В рамках ПМЭФ открылся второй Российско-китайский энергетический бизнес-форум

В рамках XXIII Петербургского международного экономического форума открылся второй Российско-китайский энергетический бизнес-форум, учрежденный в июле 2018 года по поручению президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня.

Форум открыл ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин.

«Суммарная капитализация компаний-участников форума приближается к трем триллионам долларов», - заметил Сечин. По его словам, особенностью второго форума станет взаимодействие между правительственными ведомствами и бизнесом.

Сечин выделил три программные темы, которые сейчас, во многом, определяют характер и результаты будущего сотрудничества двух стран.

Во-первых, сотрудничество России и Китая становится мощным фактором влияния на развитие мировых энергетических рынков. Второй важнейшей темой является задача развития экологичной традиционной энергетики, поскольку это наиболее экономичный и быстрый путь к решению острых проблем в области экологии и изменений климата. Третьей программной темой является энергетика и экономика будущего, которые неразрывно связаны с освоением Арктики.

«Правительство будет всячески содействовать развитию нефтегазовой сферы, электроэнергетической сферы, — отметил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. — В настоящее время правительством реализуются две очень важные дорожные карты в нефтегазовой сфере – это прежде всего дорожная карта по стимулированию нефтедобычи, по стимулированию добычи трудноизвлекаемых запасов нефти».

«КННК готово приложить совместные усилия с ПАО «Роснефтью» к превращению российско-китайского энергетического бизнес-форума в важную платформу реализации китайско-российского энергетического сотрудничества и вовлечению расширенного списка энергетических предприятий двух сторон в этот формат», — заявил председатель совета директоров CNPC Ван Инлинь

Руководитель Госэнергоуправления Китая Чжан Цзяньхуа отметил, что Россия является крупнейшим импортером энергоресурсов в Китай, и объем торговли углем вырос на 8,9% до 27,4 млн тонн, что на 8,4 тонны больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В аспекте стратегического крупномасштабного проекта сотрудничества китайско-российский нефтепровод является первым каналом импорта сырой нефти в Китай. В конце этого года будет завершена вентиляция газопровода «Восток», и проект «Ямал СПГ» будет успешно реализован», — отметил он.

По словам Чжан Цзяньхуа, в настоящее время ведутся практические переговоры о сотрудничестве в области газоснабжения Дальнего Востока, увеличении поставок на восточную линию проекта «Арктик СПГ-2», разведке и разработке природного газа на западной линии, разведке и добыче нефти.