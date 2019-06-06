«Норникель» поможет Тульской области в развитии спорта и цифровизации

Компания «Норникель» окажет содействие Тульской области в развитии спортивной инфраструктуры. Соответствующий меморандум в ходе Петербургского форума подписан между компанией и правительством региона. В частности, речь идет о возможности строительства многофункционального спортивного центра.

«Для компании «Норильский никель» пропаганда здорового образа жизни и спорта является очень важной составляющей. Будучи национальной компанией, мы стараемся поддержать проекты не только в регионах нашего присутствия…» — сказал президент «Норникеля» Владимир Потанин, заметив, что является партнером губернатора Алексея Дюмина на хоккейном поле.

А Тульская область ждет от партнерства также передачи компетенций в сфере цифровой экономики, добавил Дюмин.

«Владимир Олегович является одним из ведущих руководителей компаний, которые глубоко погружены в цифровизацию промышленности… И мы договорились, что помощь в применении определенных практик и методик, консультационную помощь для развития нашего индустриального региона в условиях тяжелого перехода некоторых руководителей предприятий на новые технологии компания нам будет оказывать», — сказал глава региона.