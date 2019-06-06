ВТБ прогнозирует титаническое изменение финсектора из-за миллениалов

Миллениалы являются драйверами построения банками нового цифрового бизнеса, сказал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов.

«Миллениалы являются драйверами этих изменений. Им нужен не только онлайн, но и on demand (услуга по запросу). Это первый и важнейший вопрос. Сейчас в брокерском бизнесе появились прозрачные и понятные инвестиционные платформы, мобильные приложения - раньше этого не было. Это и есть запрос миллениалов. Он приводит к титаническому изменению всей индустрии», - сказал Потапов в ходе сессии «Финансы и хайп миллениалов: как меняется финансовый сектор под воздействием нового поколения».

По его словам, через три года индустрия оказания услуг розничным клиентам полностью преобразиться.

Потапов отметил, что миллениалы хотят общаться на своем языке. Зачастую они предпочитают звонкам в колл-центр общение с чат-ботом, обладающим искусственным интеллектом.

При этом уровень финансовой грамотности, по словам Потапова, у миллениалов очень низкий. Поэтому молодые люди доверяют «безусловным профессионалам», когда делают инвестиции или используют финансовые продукты.

Миллениалами называют поколение родившихся после 1981 года. Поколение характеризуется глубокой вовлеченностью в цифровые технологии.