WP: Путин и Си Цзиньпин создают основу для союза в XXI веке

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Пока лидеры западных стран съезжаются во Францию и Британию в связи с 75-ой годовщиной высадки союзнических войск в Нормандии, в Москве встретились президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин, пишет The Washington Post.

Отмечается, что, несмотря на вклад России и Китая во Вторую мировую войну, их лидеры в Нормандию не приедут. Путин приветствовал Цзиньпина в Москве в среду, 5 июня, в рамках трехдневного визита. Приезд китайского лидера ознаменовал 70-летие дипломатических отношений между Китаем и Россией, которые, по заявлениям обоих сторон, в настоящее время лучше, чем когда-либо.

В то время как мероприятия в Нормандии связаны с достижениями заключенного в прошлом исторического союза, Путин и Цзиньпин могут рассчитывать на создание нового. На этой неделе китайский лидер назвал президента России своим самым близким иностранным коллегой. С 2013 года они встречались 29 раз.

Если в XX в. между СССР И КНР были разногласия, в настоящее время они являются соседями с общими границами и региональными интересами. Но гораздо важнее то, что у России и Китая все больше противоречий с США. Обе страны вовлечены в экономические конфликты с Вашингтоном — Москва находится под санкциями, Китай и США ведут торговую войну. По мнению экспертов, если США признает в России и КНР угрозу и начнет противодействовать им двоим, временный союз между Москвой и Пекином станет неизбежным.

Путин и Си Цзиньпин являются поборниками свободной торговли и противниками протекционизма, оба полагают, что их ориентированные на экспорт экономики находятся под угрозой. Стороны заключили соглашение, которое предполагает использование при торговле национальных валют вместо американского доллара. Кроме того, китайский телекоммуникационный гигант Huawei, который в США считают угрозой безопасности, может получить возможность развивать 5G на российской территории.