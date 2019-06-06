Топилин не понял идею «отцовского капитала»

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что не понял логики авторов предложения о введении для россиян «отцовского капитала», передает РИА «Новости».

«Я просто не знаю, что имели в виду авторы, сложно понять ход мыслей», — заявил Топилин.

Ранее общественная палата по поддержке семьи, материнства и детства подготовила доклад, в котором предлагается ввести субсидии для отцов после рождения третьего ребенка.

Авторы доклада утверждают, что размер «отцовского капитала» будет сопоставим с «материнским», который в настоящее время составляет порядка 450 тыс. руб.