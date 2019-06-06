СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей

В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства. Об этом сообщает СК России.

Отмечается, что по итогам расследования обвинения были предъявлены троим соучастницам — Анне Сидоровой, Наталии Журавлевой и Ирине Лось. Их подозревают в мошенничестве.

Следователи установили, что с 2012 по 2014 год главбух с соучастницами похитили с валютных счетов загранучреждения около 50 млн рублей.

«Факт многомиллионного хищения бюджетных средств был выявлен», — добавили в СК.

В настоящее время дело против них уже направлено в Генеральную прокуратуру России.