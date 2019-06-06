Кудрин назвал шоком арест Калви
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал шоком для российской экономики арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Он также связал это событие с оттоком капитала.
«Это шок, с начала этого отток капитала из России удвоился, сейчас больше $40 млрд, только с начала года, достиг», — сказал Кудрин.
В свою очередь глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин выразил надежду, что ситуация с делом Калви будет решена как можно скорее.