Кудрин назвал шоком арест Калви

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал шоком для российской экономики арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он также связал это событие с оттоком капитала.

«Это шок, с начала этого отток капитала из России удвоился, сейчас больше $40 млрд, только с начала года, достиг», — сказал Кудрин.

В свою очередь глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин выразил надежду, что ситуация с делом Калви будет решена как можно скорее.