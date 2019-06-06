Россия вошла в топ-10 самых «инвестиционных» стран Европы

Россия стала одной из десяти европейских стран-лидеров по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы» от аудиторско-консалтинговой компании EY.

Как отмечается, российская сторона заняла 9-е место по итогам прошлого года. В 2018 году зарубежные представители проинвестировали 211 российских проектов. Однако это на 11% меньше, чем годом ранее в 2017 году, где денежные средства получили 238 проектов на территории страны. Такая тенденция может означать то, что в Европе идет замедление темпов экономического роста, а также соответствует общеевропейской тенденции уменьшения общего числа проектов и снижения инвестиционной активности из-за Brexit.

По данным издания, больше всего российским проектам оказали поддержку из США, ФРГ, КНР и Франция.

Ранее сообщалось, что издание Forbes составило рейтинг «30 до 30», в который вошли три десятка самых перспективных россиян моложе 30 лет.