ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Российский Центральный Банк с четверга, 6 июня, отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка «Взаимодействие». Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

По данным ЦБ, банк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками из-за потери ликвидности.

Отмечается, что требование регулятора указывать реальную стоимость активов выявило значительное снижение капитала «Взаимодействия», поэтому ЦБ принял меры по предупреждению банкротства и отозвал лицензию, так как увидел реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Ранее сообщалось, что ЦБ лишил лицензии Кемсоцинбанк.