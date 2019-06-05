Россия и КНР решили развивать практику расчетов в нацвалютах
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин будут развивать практику расчетов в нацвалютах, передает РИА «Новости».
Об этом он сказал после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
По его словам, Россия и Китай нацелены на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле.
Он также добавил, что стороны заключили соответствующие межправсоглашения.
Ранее сообщалось, что Путин раскрыл детали встречи с Си Цзиньпином.