Россия и КНР решили развивать практику расчетов в нацвалютах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/289/12396289/RTX6Y0XF-pic905-895x505-82775.jpg">

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин будут развивать практику расчетов в нацвалютах, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, Россия и Китай нацелены на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле.

Он также добавил, что стороны заключили соответствующие межправсоглашения.

Ранее сообщалось, что Путин раскрыл детали встречи с Си Цзиньпином.